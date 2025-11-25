Un incontro dedicato all’uso consapevole di Internet e alla cittadinanza digitale

Ad Aquilonia arriva Glocal Academy: formazione, comunità e innovazione per le aree interne in partnership con WINDTRE L’incontro si terrà il 2 dicembre, dalle ore 16:30 alle ore 18:30, presso la Sala Consiliare, e sarà aperto gratuitamente alla cittadinanza. Glocal Academy è un progetto strutturato che unisce: moduli formativi, casi pratici, attività partecipative, collaborazioni con istituzioni e partner nazionali.

L’obiettivo è quello di accompagnare i comuni delle aree interne in percorsi di crescita culturale, sociale e digitale. Il modulo in programma ad Aquilonia sarà dedicato all’uso consapevole di Internet e alla cittadinanza digitale, con attività guidate rivolte a persone di tutte le età. Glocal Think, da anni impegnata nella valorizzazione dei piccoli borghi e delle comunità locali, porta avanti una missione chiara: rafforzare le aree interne attraverso cultura, formazione, innovazione responsabile e processi partecipativi.

Per questo Glocal Academy rappresenta uno degli strumenti più concreti di questa visione: un metodo replicabile che crea competenze, connette generazioni e sostiene le amministrazioni locali nei loro percorsi di sviluppo. Questa tappa di Glocal Academy si inserisce nel percorso già avviato con il Festival delle Radici, di cui il Comune è stato protagonista lo scorso anno, un altro progetto della Glocal Think per valorizzare identità, memoria e patrimoni locali.

Percorsi simili sono stati realizzati anche in altri comuni coinvolti dalle progettualità di Glocal Think, come è accaduto anche a Lacedonia dove sono stati attivati incontri formativi e attività inserite nel percorso Glocal Academy e Borghi Connessi Wind 3. Per questo, la replicabilità dell’iniziativa, conferma la positiva validità del metodo Glocal Academy per i comuni delle aree interne. L’incontro del 2 dicembre rientra nel programma NeoConnessi, promosso da WINDTRE all’interno di Borghi Connessi e rivolto a famiglie, giovani e senior per un uso informato e sicuro delle tecnologie digitali.

La partnership con WINDTRE consente ai territori di accedere a contenuti educativi aggiornati, materiali dedicati e iniziative intergenerazionali di grande valore sociale. L’arrivo di Glocal Academy ad Aquilonia testimonia l’impegno del Comune, di Glocal Think e del partner WINDTRE nel promuovere opportunità di crescita concreta per la popolazione, confermando la volontà di investire sul futuro delle aree interne attraverso formazione, inclusione e valorizzazione delle identità locali. Il Comune invita tutti gli interessati a partecipare all’appuntamento del 2 dicembre. È possibile prenotare il proprio posto scrivendo a info@glocalthink.it.

