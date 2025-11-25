Una cultura dell’agricoltura fondata su rispetto, dignità e pari opportunità.

“In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne, data così importante e significativa, Confeuro desidera ribadire con forza un impegno che deve appartenerci ogni giorno: quello di contrastare ogni forma di violenza, discriminazione e abuso nei confronti delle donne. La violenza di genere non è un tema lontano: riguarda le nostre comunità, la nostra società, il mondo del lavoro, i nostri territori. Come Confeuro crediamo profondamente in un’agricoltura che sia luogo di rispetto, pari opportunità e dignità per tutte e per tutti. La presenza femminile nel settore primario è peraltro fondamentale: nelle piccole e medie aziende agricole le donne svolgono un ruolo determinante, che deve essere riconosciuto, sostenuto e valorizzato pienamente” , dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro.

“È dunque responsabilità di ciascuno di noi costruire una cultura che rifiuti la violenza e sostenga chi trova il coraggio di denunciare. Solo unendo le forze possiamo promuovere un cambiamento reale e duraturo. Rinnoviamo oggi il nostro impegno a costruire un futuro in cui ogni donna possa vivere libera, tutelata e rispettata”, chiosa il presidente Tiso.