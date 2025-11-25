Confeuro: impegno contro la violenza sulle donne

Una cultura dell’agricoltura fondata su rispetto, dignità e pari opportunità.

Aggiunto da Redazione il 25 novembre 2025.
Tags della Galleria ECONOMIA, PRIMO PIANO

confeuro 3“In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne, data così importante e significativa, Confeuro desidera ribadire con forza un impegno che deve appartenerci ogni giorno: quello di contrastare ogni forma di violenza, discriminazione e abuso nei confronti delle donne. La violenza di genere non è un tema lontano: riguarda le nostre comunità, la nostra società, il mondo del lavoro, i nostri territori. Come Confeuro crediamo profondamente in un’agricoltura che sia luogo di rispetto, pari opportunità e dignità per tutte e per tutti. La presenza femminile nel settore primario è peraltro fondamentale: nelle piccole e medie aziende agricole le donne svolgono un ruolo determinante, che deve essere riconosciuto, sostenuto e valorizzato pienamente”, dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro.

“È dunque responsabilità di ciascuno di noi costruire una cultura che rifiuti la violenza e sostenga chi trova il coraggio di denunciare. Solo unendo le forze possiamo promuovere un cambiamento reale e duraturo. Rinnoviamo oggi il nostro impegno a costruire un futuro in cui ogni donna possa vivere libera, tutelata e rispettata”, chiosa il presidente Tiso.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Source: www.irpinia24.it