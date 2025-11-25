Invito alle istituzioni ad agire e sostegno al ddl sul consenso e la protezione delle donne

“In questa Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne il pensiero va a tutte le vittime: a chi non c’è più, a chi lotta per uscire dalla violenza, a chi vive ogni giorno con la paura. Ma questa non deve essere una ricorrenza formale: è un richiamo al dovere delle istituzioni di agire, e di farlo con determinazione” .

Questo il messaggio di Mariolina Castellone (M5S), vicepresidente del Senato.

“ Proprio oggi, in Aula al Senato, discutiamo il disegno di legge per la modifica del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso. Un tema centrale, che riguarda la protezione delle donne, il rispetto della loro autodeterminazione e la certezza che ogni atto di violenza venga riconosciuto e punito con severità. La legislazione deve evolvere nella direzione giusta: più garanzie, più prevenzione, più strumenti per proteggere chi denuncia. La violenza sulle donne – prosegue – non è un fatto privato né un’emergenza episodica: è un fenomeno strutturale radicato in disuguaglianze profonde, che dobbiamo affrontare con determinazione. Servono educazione al rispetto fin dall’infanzia, investimenti stabili nei centri antiviolenza, misure di tutela realmente efficaci e percorsi che consentano alle donne di denunciare in sicurezza. Serve, soprattutto, un cambiamento culturale che metta al centro la dignità della persona e che coinvolga uomini e donne, perché questa battaglia riguarda tutti”.