Castellone (M5S) sulla violenza contro le donne
Invito alle istituzioni ad agire e sostegno al ddl sul consenso e la protezione delle donne
“In questa Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne il pensiero va a tutte le vittime: a chi non c’è più, a chi lotta per uscire dalla violenza, a chi vive ogni giorno con la paura. Ma questa non deve essere una ricorrenza formale: è un richiamo al dovere delle istituzioni di agire, e di farlo con determinazione”.
Questo il messaggio di Mariolina Castellone (M5S), vicepresidente del Senato.
“Proprio oggi, in Aula al Senato, discutiamo il disegno di legge per la modifica del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso. Un tema centrale, che riguarda la protezione delle donne, il rispetto della loro autodeterminazione e la certezza che ogni atto di violenza venga riconosciuto e punito con severità. La legislazione deve evolvere nella direzione giusta: più garanzie, più prevenzione, più strumenti per proteggere chi denuncia. La violenza sulle donne – prosegue – non è un fatto privato né un’emergenza episodica: è un fenomeno strutturale radicato in disuguaglianze profonde, che dobbiamo affrontare con determinazione. Servono educazione al rispetto fin dall’infanzia, investimenti stabili nei centri antiviolenza, misure di tutela realmente efficaci e percorsi che consentano alle donne di denunciare in sicurezza. Serve, soprattutto, un cambiamento culturale che metta al centro la dignità della persona e che coinvolga uomini e donne, perché questa battaglia riguarda tutti”.
“Come istituzioni abbiamo il dovere di garantire protezione, autonomia e giustizia. Ogni donna che trova il coraggio di chiedere aiuto deve sapere che lo Stato è dalla sua parte e non la abbandonerà. Oggi rinnoviamo questo impegno: costruire un Paese libero dalla violenza di genere è questione di civiltà, ed è una responsabilità collettiva che riguarda il futuro di tutti noi”, conclude Castellone.
Source: www.irpinia24.it