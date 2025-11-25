Ad Avellino un centro di solidarietà e servizi per anziani, bambini e giovani

Borgo Ferrovia compie un passo importante verso una nuova forma di solidarietà e partecipazione: il 29 novembre apre ufficialmente il primo “NOI POINT”, un progetto nato dall’impegno congiunto delle associazioni di quartiere “Nui Rà Ferrovia” e “Nui Rà Ferrovia Young”, due realtà complementari unite da un unico obiettivo: servire la comunità, dagli adulti fino agli adolescenti.

NOI POINT nasce per offrire sostegno concreto alle realtà periferiche del territorio, rispondendo ai bisogni sociali delle fasce più deboli — anziani, bambini, famiglie in difficoltà — e per accompagnare i giovani nel loro percorso di crescita, orientandoli nel progetto di vita, dalla scuola alle scelte future. Il Centro vuole contrastare l’isolamento sociale tipico delle nuove generazioni, promuovendo aggregazione, consapevolezza e attenzione verso il prossimo. Per mesi volontari, professionisti e imprenditori hanno lavorato alla creazione di una realtà che parte da una sede fisica nel cuore di Borgo Ferrovia, ma che vuole estendersi all’intera comunità attraverso una rete di comunicazione costante e servizi di supporto accessibili. Piccoli aiuti che, per molte persone, rappresentano vere e proprie “imprese impossibili”.

Grazie ai volontari — giovani e adulti — il Centro offrirà: assistenza agli anziani (spesa a domicilio, ritiro farmaci, supporto sanitario come prelievi del sangue); raccolta e distribuzione di indumenti e beni di prima necessità per le famiglie in difficoltà; NOI POINT BABY STOP, servizio temporaneo di accoglienza per bambini; doposcuola per studenti della scuola primaria; laboratori creativi e formativi in diverse discipline; corsi musicali; attività motorie per bambini; incontri con specialisti su tematiche giovanili e adolescenziali (disturbi alimentari, orientamento, fragilità emotive); corsi di inglese di primo livello; giornate dedicate ad Arti e Mestieri; Open Day di prevenzione medica; iniziative ludiche, feste di compleanno per bambini e ragazzi senza alternative logistiche, eventi culturali e attività collettive.

NOI POINT non intende sostituirsi alle istituzioni, ma affiancarle. È un progetto che supera i limiti economici e burocratici grazie al sostegno di imprenditori e professionisti che reputano l’investimento sociale un valore, privo di tornaconti personali, ma capace di generare un impatto che pochi riescono a creare. Un progetto che si fonda sull’idea che aiutare il prossimo significhi anche elevare se stessi.

“Non saremo la svolta sociale – dichiarano le associazioni promotrici – ma vogliamo essere una goccia nel mare di una rivoluzione che punta a risvegliare il senso di collettività, piuttosto che la corsa da solisti”.