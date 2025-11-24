Due iniziative per tutelare donne e minori e promuovere percorsi di libertà

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Cisl IrpiniaSannio promuove due iniziative rivolte alla riflessione e alla difesa dei diritti sui territori irpino e sannita. La Cisl, è partner della campagna di sensibilizzazione prevista nell’ambito della Campagna di solidarietà UNICEF “RiEdu-chi-AMo al NOI – Natale 2025”, promossa dal Comitato UNICEF di Avellino per la tutela dei diritti delle donne e dei bambini.

L’ attenzione del sindacato è rivolto al lavoro come strumento di fuoriuscita dalla dinamica di violenza ed alle piccole vittime di violenza assistita. Mentre a Benevento, nel mese di dicembre si terrà un convegno che vedrà coinvolte le istituzioni e gli attori coinvolti sul territorio, per discutere dei possibili scenari di prevenzione e protezione per i minori e le donne.