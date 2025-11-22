A Sturno (AV) affetto, fede e visita dei Carabinieri per la donna più longeva d’Italia

Nel giorno che segue la ricorrenza della Virgo Fidelis, la patrona dell’Arma dei Carabinieri, nonna Lucia Laura, detta Laurina, nata il 22 novembre del 1910, festeggia i suoi 115anni.

Una coincidenza che non poteva passare inosservata, tanto che per festeggiare l’ultracentenaria di Sturno i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno voluto regalarle proprio l’immagine della loro patrona.

Laurina, circondata dall’affetto di un intero paese e fervente credente, ha ricevuto con visibile emozione il dono e la visita dei Carabinieri; i suoi silenti custodi che spesso si fermano a casa a farle visita.

Una storia di fermezza, costanza e fedeltà quella di nonna Laura, valori che condivide con l’Arma dei Carabinieri e che, come la Benemerita, contribuisce ancora a tramandare alle nuove generazioni.

Come avvenuto lo scorso anno, nonna Laurina è adesso in attesa di ricevere la sua personalissima copia del “Calendario Storio” simbolo tangibile di una fede che resta tale anche nel corso dei secoli.