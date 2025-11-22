Rinnovata la collaborazione tra l’azienda tecnologica e il patrimonio sportivo irpino

La Scandone Avellino è lieta di annunciare il rinnovo della collaborazione con HS COMPANY, azienda che da oltre trent’anni rappresenta un punto di riferimento nel panorama tecnologico italiano e che si distingue come partner strategico per le imprese, nonché specializzata nella progettazione, sviluppo e gestione di soluzioni informatiche su misura.

Giuseppe Pasquariello, amministratore delegato dell’azienda, così ha commentato il rinnovo della partnership: “Rinnovare questa collaborazione è per noi motivo di grande soddisfazione. La Scandone rappresenta un patrimonio sportivo e identitario per tutta la provincia di Avellino, una realtà capace di unire tradizione, passione e futuro. Dopo un primo anno di collaborazione estremamente positivo, abbiamo scelto di continuare a sostenere questo progetto perché crediamo fortemente nei valori che la società del patron Trasente porta avanti e nel ruolo centrale che lo sport ricopre all’interno della nostra comunità. HS COMPANY, leader nazionale nei servizi IT, è da sempre vicina alle iniziative irpine che valorizzano il territorio, e la Scandone, con il suo impegno e la sua storia, ne è un esempio straordinario. Siamo fieri di accompagnare ancora una volta i biancoverdi in questa nuova stagione, augurando a tutto il team di raggiungere i migliori successi e centrare ogni obiettivo prefissato”.

La Scandone Avellino ringrazia HS COMPANY per la fiducia e il sostegno, confermando un legame che unisce sport, innovazione e territorio.