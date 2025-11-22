Doppia Medaglia d’Oro in Belgio per il Birrificio Ventitré

Grottaminarda (AV) celebra Urania e Black Out #5 al Brussels Beer Challenge 2025

L’Amministrazione Comunale di Grottaminarda esprime le proprie congratulazioni al Birrificio Ventitré per l’eccezionale doppia Medaglia d’Oro ottenuta al Brussels Beer Challenge 2025, un nuovo prestigioso traguardo che si aggiunge ai riconoscimenti già conquistati negli anni.

«Dopo i recenti successi di un’altra attività locale – afferma l’Assessore al Commercio Franca Iacoviello – Grottaminarda celebra una ulteriore importante affermazione oltre i confini nazionali. Le vittorie della “Urania” e della “Black Out #5” testimoniano la qualità, la dedizione e l’innovazione che il Birrificio Ventitré porta avanti con costanza, rendendosi ambasciatore d’eccellenza dell’Irpinia. Una realtà che continua a valorizzare il territorio e a rendere Grottaminarda protagonista a livello europeo».

«Il Brussels Beer Challenge – aggiunge il Sindaco Marcantonio Spera – è il principale concorso internazionale di birra in Belgio, paese in cui la birra è un’istituzione culturale, dunque questa vittoria rappresenta un vero e proprio marchio di eccellenza. I due ori conquistati dal birrificio di giovani imprenditori grottesi in due diverse categorie, rappresenta per noi un grande orgoglio».