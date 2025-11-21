La scuola si amplia con aule, mensa e servizi per infanzia e primaria

Sono stati inaugurati gli spazi riqualificati del plesso scolastico dei Colli di Fontanelle. Il Sindaco del Comune di Sant’Agnello Antonino Coppola, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Ester De Maio, il Consigliere con delega ai plessi scolastici delle frazioni Rosa Mastellone, insieme alla Dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo statale “A. Gemelli” Maria D’Esposito, al parroco dei Colli di Fontanelle Don Antonino De Maio, al personale docente e ai collaboratori scolastici, hanno accolto i bambini e le famiglie per un momento di festa insieme.

«Consegniamo alla cittadinanza nuovi spazi educativi, con l’intento di continuare a investire in questo plesso e nel nostro futuro – dichiara il Sindaco di Sant’Agnello Antonino Coppola – Riqualificare la struttura scolastica dei Colli di Fontanelle era uno dei nostri obiettivi e siamo felici di aver riscontrato nelle famiglie il nostro stesso entusiasmo. Completiamo così l’intero ciclo scolastico dei piccoli ai Colli di Fontanelle con questi lavori e con quelli in corso all’asilo nido nell’edificio che prima ospitava l’infanzia. È il secondo asilo nido per la nostra Sant’Agnello. Un altro intervento importante, di 400mila euro, nell’ambito della linea di finanziamento PNRR, che testimonia l’attenzione alla frazione dei Colli di Fontanelle e il supporto alle famiglie e ai genitori lavoratori. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato, con sincero spirito di collaborazione, al raggiungimento di questo traguardo, in particolare l’Assessore Ester De Maio e il Consigliere Rosa Mastellone, il personale scolastico, gli Uffici comunali, i tecnici, la ditta e tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato».

La struttura ospitava precedentemente solo la scuola primaria. I lavori di adeguamento hanno avuto inizio ad agosto, con un investimento complessivo di circa 230.000 euro, e hanno consentito la creazione di nuovi spazi adatti ad accogliere sia i bambini della scuola primaria che i piccoli della scuola dell’infanzia. Nel dettaglio, tra i vari interventi, sono state create tre nuove aule con un nuovo blocco bagni e un nuovo refettorio con la relativa cucina per la mensa dei bambini.