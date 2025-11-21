Un gesto di educazione civica e sostegno alle persone con disabilità

Questa mattina, al fianco del personale della Questura di Avellino e della Sezione “Ciriaco Di Roma” dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, guidata dal Presidente Cav. Uff. Angelo Perrone, è stata accolta una delegazione di bambini dell’Associazione AzioniAMO Talenti.

A portare il proprio saluto anche il Coordinatore Regionale della Campania del Movimento Italiano Disabili, Giovanni Esposito, che nel suo intervento ha voluto sottolineare la costante vicinanza della Polizia di Stato alle persone con disabilità, a tutela dei loro diritti.

Esposito ha inoltre offerto una testimonianza personale di accoglienza e inclusione vissuta all’interno della Sezione “Ciriaco Di Roma” dell’A.N.P.S., evidenziando quanto il rapporto con le istituzioni possa rafforzare nei giovani la fiducia, favorire processi di integrazione e contribuire al superamento di paure e barriere percettive.

Un incontro particolarmente significativo che ha unito valori, sensibilità e impegno verso i più giovani e verso chi vive condizioni di fragilità, nel segno della solidarietà e dell’educazione civica.