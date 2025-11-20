Sabato della Prevenzione

Screening gratuiti per mammella e colon retto

Sabato della prevenzione Screening mammellaNuovo appuntamento con la Prevenzione oncologica dell’Asl di Avellino. Sabato 22 novembre, dalle 9:00 alle 13:00, presso il Distretto sanitario di via degli Imbimbo ad Avellino (ingresso Guardia medica), tutte le donne e gli uomini residenti nella provincia di Avellino e di età compresa tra i 50 e i 69 anni potranno sottoporsi a due esami oncologici di estrema importanza: lo screening gratuito della Mammella e del Colon Retto

Gli screening gratuiti dell’Asl di Avellino rientrano nell’ambito del Programma Nazionale Equità in salute (PNES) – area di intervento“Maggiore copertura degli screening oncologici”, promosso insieme alla Regione Campania e al Ministero della Salute,e confermano l’impegno sul territorio per la promozione dello screening della mammella e del colon retto.

È possibile prenotare telefonando alla Centrale Screening oncologici al numero 0825.292029 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 14:00 oppure presentarsi direttamente sabato mattina presso il distretto sanitario.

Per effettuare i due esami non serve la ricetta del Medico di medicina generale

