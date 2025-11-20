Le congratulazioni di Rotondi in una nota alla plenum del Csm

“Esprimo al procuratore della repubblica Domenico Airoma le mie più vive congratulazioni per la indicazione del plenum del Csm : sarà procuratore di Napoli Nord, una delle sedi più prestigiose in Italia.

E’un riconoscimento per l’opera svolta dal procuratore Airoma ad Avellino. Egli è stato in prima linea contro la criminalità organizzata, sfatando la suggestione un po’ datata e un po’ melensa della provincia immune dalle infiltrazioni. La sua opera ci ha aiutato a crescere nella consapevolezza dei problemi veri della comunità, ed è auspicabile che il restante lavoro lo faccia la politica.”