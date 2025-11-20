Il nuovo incarico di Airoma
Le congratulazioni di Rotondi in una nota alla plenum del Csm
“Esprimo al procuratore della repubblica Domenico Airoma le mie più vive congratulazioni per la indicazione del plenum del Csm : sarà procuratore di Napoli Nord, una delle sedi più prestigiose in Italia.
E’un riconoscimento per l’opera svolta dal procuratore Airoma ad Avellino. Egli è stato in prima linea contro la criminalità organizzata, sfatando la suggestione un po’ datata e un po’ melensa della provincia immune dalle infiltrazioni. La sua opera ci ha aiutato a crescere nella consapevolezza dei problemi veri della comunità, ed è auspicabile che il restante lavoro lo faccia la politica.”
Così in una nota Gianfranco Rotondi.
Source: www.irpinia24.it