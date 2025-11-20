L’iniziativa degli Architetti irpini per il prossimo Natale

L’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (PPC) di Avellino presenta “Accendiamo le luci sulle nostre città”, un progetto ambizioso che estende a scala provinciale la fortunata esperienza di “Lumina in civitate: Cattedrale in luce (dicembre 2018)”, realizzata in collaborazione con la Diocesi di Avellino.

L’obiettivo è duplice: offrire una lettura critica del territorio irpino, mettendo in evidenza i luoghi in attesa di rigenerazione, e allo stesso tempo trasformare questi siti in veri e propri “punti di luce”, simboli di un possibile percorso di valorizzazione per l’intera provincia.

L’Ordine invita Sindaci e Commissari di tutta la provincia ad aderire entro il 20 dicembre 2025, individuando un luogo significativo e in attesa di riqualificazione nel proprio Comune.

In collaborazione con le Amministrazioni comunali, si procederà alla realizzazione di “tele fotografiche illuminate”: ogni installazione sarà composta da una grande immagine illuminata da una luce scenografica.

“Un gesto semplice, quasi essenziale, che riporta l’attenzione sui vuoti urbani e li trasforma in punti di luce,” afferma il presidente degli architetti irpini, Vincenzo De Maio. “Una mappa che restituisce visibilità, senso e futuro alle comunità che la abitano.”

Le opere realizzate confluiranno in un volume fotografico e in una mostra collettiva promossa dall’Ordine, assicurando al progetto massima diffusione sui canali istituzionali.