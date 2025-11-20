Un raduno dedicato alle auto storiche e alla valorizzazione del territorio

L’Irpinia si prepara ad accogliere un evento automobilistico di grande richiamo: il 1° Circuito ACI Avellino Terminio – Laceno, manifestazione di regolarità turistica riservata alle auto storiche, che si terrà sabato prossimo 22 novembre. L’iniziativa è promossa dall’Automobile Club Avellino, presieduto da Stefano Lombardi. La manifestazione – che rientra nel calendario di appuntamenti di ACI STORICO – rappresenta un momento di sport, passione e valorizzazione del territorio irpino, unendo il fascino delle quattro ruote alla bellezza dei paesaggi che si snodano tra il Terminio e il Laceno. Il Raduno Sara Assicurazioni parte integrante dell’evento, è curato dagli agenti Sara Assicurazioni della provincia di Avellino, che rinnovano così il loro impegno a fianco dell’ACI nella promozione della sicurezza e della cultura automobilistica. La gestione tecnico-sportiva, realizzata sotto l’egida di ACI Sport, è affidata al Fiduciario Provinciale Vincenzo Napolillo, garanzia di professionalità e corretto svolgimento della manifestazione.

Programma della giornata:

Verifiche sportive: dalle 8.30 alle 10.00, presso la sede ACI Avellino (Via F. Fariello)

Partenza prima vettura: ore 11.00 – Via F. Fariello Avellino

Arrivo prima vettura: ore 16.15 – Via F. Fariello Avellino

Cerimonia di premiazione: ore 18.00 – presso la sede ACI Avellino

L’evento, patrocinato dalla Provincia di Avellino, si propone come un appuntamento di rilievo per gli appassionati di motori e per tutti coloro che desiderano vivere una giornata all’insegna della tradizione automobilistica e della convivialità.