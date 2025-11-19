Dal 21 al 23 novembre alcune corse regionali saranno cancellate o sostituite da bus

Dalle ore 23.00 di venerdì 21 novembre alle ore 15.00 di domenica 23 novembre per consentire nuovi lavori di manutenzione programmata nella stazione di Napoli Centrale sarà modificato il programma di circolazione di alcuni treni del Regionale di Trenitalia.

In particolare, alcuni treni del Regionale delle relazioni Napoli Centrale – Roma Termini (via Formia), Napoli Centrale-Cancello-Caserta e Napoli Centrale – Aversa – Caserta subiscono cancellazioni totali o parziali nella tratta Napoli C.le – Aversa e modifiche di orario. Inoltre, alcuni treni della relazione Napoli Centrale – Salerno – Sapri – Cosenza subiscono cancellazioni parziali nella tratta Napoli C.le – Salerno, variazioni di percorso e modifiche di orario.

Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Regionale ha previsto corse con bus tra Napoli Centrale verso Aversa, Villa Literno e Caserta e tra Napoli Centrale e Salerno con un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. A bordo dei bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.

Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, che sono costantemente aggiornati, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS per i clienti che hanno acquistato un biglietto digitale regionale.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.