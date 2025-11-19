A Taurasi (AV) un incontro dedicato alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Il 25 novembre, nel Castello Marchionale di Taurasi, prende vita "Io sono una creatura – L'arte di rinascere", un incontro dedicato alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

«La rinascita non è un miracolo: è una comunità che decide, all’unisono, di spezzare il silenzio e diventare voce, luce e riparo per ogni donna ferita.»

Con queste parole l’Assessora Linda Tedesco presenta l’iniziativa, che da oltre dieci anni porta avanti con impegno e sensibilità.

Alla mattinata prenderà parte la Domenica Marianna Lomazzo, Consigliera di Parità della Regione Campania, con un intervento dedicato alla tutela dei diritti e alla prevenzione delle discriminazioni di genere.

L’evento nasce grazie alla collaborazione dell’Istituto Comprensivo “Luigi Di Prisco”e dell’associazione Agorà, della F.I.D.A.P.A. – BPW Italy, sezione di Grottaminarda, del Rotary Community Corps Avellino Est, dell’Ambito Territoriale A01.

A sostenere la giornata, le realtà associative del territorio che danno forza al messaggio condiviso: AIFVS – Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, Croce Rossa Italiana – Comitato di Avellino, Fratres Campania, MDL Avellino, Forum delle Donne di Taurasi, Pro Loco di Taurasi, Sinfonia, Associazione Il Campanile, UNLA Taurasi ed Enoteca Regionale dei Vini d’Irpinia.