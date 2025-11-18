Confronto sul valore della crescita attraverso l’azione

Il Centro Studi La Contea annuncia l’incontro pubblico “Fare cultura con la cultura del fare”, un appuntamento dedicato al ruolo della cultura come strumento di crescita e alla necessità di trasformare le idee in azioni concrete. Il dibattito si terrà mercoledì 19 novembre 2025 alle ore 16:30 presso il Circolo Canottieri Napoli.

L’evento si aprirà con i saluti di Giancarlo Bracale. Seguiranno gli interventi di Luciano Schifone, Maurizio Maddaloni, Carmine Ippolito, Aldo Aveta, Valerio Caprara e Gennaro Sangiuliano, chiamati a confrontarsi sul valore della cultura come motore di sviluppo sociale e come pratica operativa capace di incidere sulle dinamiche territoriali.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di stimolare una riflessione ampia e condivisa sul modo in cui la cultura può diventare un fattore attivo di progresso, promuovendo nuove visioni e contribuendo alla costruzione di percorsi innovativi. Il confronto sarà aperto ai soci del Circolo e a tutte le persone interessate ai temi trattati, in un contesto pensato per favorire dialogo, partecipazione e approfondimento.