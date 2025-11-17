Riconosciuti i gruppi di lettura per l’impegno sociale e promozione della cultura

I gruppi di lettura della Biblioteca Provinciale “S.e G.Capone” si sono aggiudicati il Premio Ernesto Ferrero – Fondazione CRT.

Le realtà premiate sono state annunciate durante la conferenza stampa di Book Pride – la manifestazione dedicata all’editoria indipendente curata dal Salone del libro – sabato 25 settembre a Palazzo Ducale di Genova.

“Questo premio nato nel 2025, in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino, si propone di rafforzare il legame tra editoria innovativa e impegno sociale nei territori attraverso la distribuzione di 1.200 copie di opere pubblicate dai 3 editori, Tamu, Sabìr Editore ed Edizioni Henry Beyle, insigniti del riconoscimento alle biblioteche, associazioni, scuole e organizzazioni culturali più virtuose nelle attività di promozione della lettura”

I progetti presentati dai Gdl della Biblioteca “Capone” sono stati reputati vincitori perché promotori della lettura collegata all’impegno sociale. L’idea regina è stata quella di creare, attraverso i gruppi esistenti, nuovi gruppi di lettura sia coinvolgendo coloro, che vivono nei territori decentrati della provincia e che sono interessati a condividere la passione della lettura, sia coinvolgendo diverse fasce d’età per quanto riguarda i giovani lettori, proponendo i libri “vinti” e inviati dalle case editrici selezionate, per condividere riflessioni su temi importanti, per parlare di inclusione offrendo a questo termine la giusta ed equilibrata accezione. L’obiettivo è quello di creare, nel tempo, un vero e proprio gruppo di lettura provinciale che raccolga realtà diverse e correlate tra loro, un vero e proprio presidio culturale.