I fratelli Poerio in libreria

Presentazione del volume all’Archivio di Stato di Avellino

Giovedì 20 novembre prossimo, alle ore 16:30, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna libraria dell’Archivio di Stato di Avellino “I giovedì della lettura”.

In tale occasione si presenterà il volume I fratelli Alessandro e Carlo Poerio. Libertà, patria e poesia, di Anna Poerio Riverso.

L’evento sarà introdotto da Lorenzo Terzi, direttore dell’Archivio di Stato di Avellino.

Dialogherà con l’autrice Rocco Romeo, giornalista e scrittore.

L’ingresso è libero.

Anna Poerio Riverso, saggista, pittrice e traduttrice, fondatrice e presidente dell’Associazione Culturale Alessandro Poerio, racconta in queste pagine le vite dei due celebri fratelli patrioti, di cui condivide il sangue e il retaggio, unendo lo stile aneddotico-biografico, caro alla letteratura del XIX secolo, a quello più antico del “commentario” o delle razos di tradizione trobadorica.