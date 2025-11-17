I fratelli Poerio in libreria
Presentazione del volume all’Archivio di Stato di Avellino
Giovedì 20 novembre prossimo, alle ore 16:30, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna libraria dell’Archivio di Stato di Avellino “I giovedì della lettura”.
In tale occasione si presenterà il volume I fratelli Alessandro e Carlo Poerio. Libertà, patria e poesia, di Anna Poerio Riverso.
L’evento sarà introdotto da Lorenzo Terzi, direttore dell’Archivio di Stato di Avellino.
Dialogherà con l’autrice Rocco Romeo, giornalista e scrittore.
L’ingresso è libero.
Anna Poerio Riverso, saggista, pittrice e traduttrice, fondatrice e presidente dell’Associazione Culturale Alessandro Poerio, racconta in queste pagine le vite dei due celebri fratelli patrioti, di cui condivide il sangue e il retaggio, unendo lo stile aneddotico-biografico, caro alla letteratura del XIX secolo, a quello più antico del “commentario” o delle razos di tradizione trobadorica.
Le vicende dei due Poerio sembrano legate da un comune destino ma, come dimostra l’autrice, esse viaggiano su strade parallele. Alessandro, il poeta-patriota, morirà a Venezia nel 1848, a causa delle ferite riportate in battaglia a Mestre. Carlo, condannato a 24 anni di ferri dopo la rivoluzione del 1848, vedrà anche il dopo: da deputato, ricorderà i tempi che furono, sognando un mondo diverso, più degno di essere vissuto da tutti coloro che hanno cuore e respiro.
Source: www.irpinia24.it