Al Del Mauro arriva la stella EBK Roma di Coach Matteo Boniciolli

Dopo la prima battuta d’arresto della stagione, arrivata nello scorso weekend contro la Carver Roma, la Scandone Avellino torna sul parquet del PalaDelMauro con la voglia di reagire subito e difendere il proprio campo. Sabato, nell’ottavo turno del campionato di Serie B Interregionale, alle ore 18 i biancoverdi affronteranno la Stella EBK Roma, una delle squadre più in forma del girone e diretta concorrente nella zona alta della classifica.

La sfida avrà un sapore speciale: sulla panchina romana siederà Matteo Boniciolli, allenatore che ha scritto una pagina indelebile della storia della Scandone, guidandola nel 2008 alla conquista della Coppa Italia.

Il coach triestino ha dato alla formazione capitolina una chiara identità: intensità, organizzazione e grande attenzione allo sviluppo dei giovani talenti.

La Stella EBK Roma si presenta all’appuntamento con un bilancio di sei partite giocate, condite da cinque vittorie e una sola sconfitta, subita sul campo di Viterbo.

Le vittorie, arrivate contro Basket Aquilano, Marigliano, Tiber Roma, San Paolo Ostiense e Benevento, testimoniano la solidità e la continuità del gruppo romano, che può contare su un mix ben calibrato tra giovani di prospettiva e giocatori esperti.

Il roster di coach Boniciolli include pedine di valore come Eugenio Fanti, capitano e leader tecnico ed emotivo della squadra, il nuovo arrivato Dani Koljanin, ala croata di grande esperienza internazionale, e l’esterno Matteo Santucci, giocatore duttile e pericoloso dall’arco.

Spazio anche ai giovani emergenti del vivaio come Jerome Ntsourou, Moussa Doumbia, Gabriele Gallo, Francesco Borghesi e Santiago Quarone, a conferma della filosofia del club romano, che unisce competitività e valorizzazione dei talenti.

Per la Scandone, allenata da coach Carone, sarà una gara importante per misurare la propria crescita e reagire dopo la sconfitta con la Carver.

I biancoverdi, protagonisti di un ottimo avvio di stagione, cercano risposte immediate e puntano a una prestazione di carattere davanti al pubblico amico, in un match che vale tanto anche in chiave classifica.

La sfida tra Avellino e Stella EBK Roma si preannuncia dunque vibrante e intensa: due squadre ambiziose, due filosofie di gioco ben definite e una cornice di ricordi che renderà il ritorno di Matteo Boniciolli ad Avellino ancora più significativo.