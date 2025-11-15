Un momento di confronto con istituzioni, associazioni e cittadini

Lunedì 17 novembre, alle ore 17:30, presso la sede dell’Associazione APS De Amicitia, in via Santa Maria n. 80, a Quarto, si terrà l’incontro “Il Welfare non è un lusso”, un momento di confronto dedicato a chi ogni giorno opera nel mondo del sociale. Interverranno il consigliere regionale M5S e candidato alle prossime elezioni regionali Gennaro Saiello, il Garante dei detenuti della Regione Campania Samuele Ciambriello, Carmela Grimaldi e Franca Baiano, referenti del progetto La Casa di Adele per APS Tàrita, e Giuseppe Polverino, referente dell’associazione L’Autismo nel Cuore. A moderare sarà l’avvocato Lelio Mancino.

L’iniziativa, promossa dal Consigliere regionale Gennaro Saiello e dall’APS De Amicitia, nasce dalla volontà di creare uno spazio di dialogo autentico tra istituzioni, associazioni e cittadini, con l’obiettivo di riaffermare che il welfare non è una concessione, ma un diritto fondamentale che riguarda persone, famiglie e intere comunità.

“Il welfare è un investimento in dignità, diritti e futuro. Mettere al centro le persone significa costruire politiche pubbliche capaci di ascoltare e rispondere ai bisogni reali delle comunità, soprattutto in un tempo in cui cresce il rischio di indifferenza e marginalità”, dichiara il consigliere regionale Gennaro Saiello.