Baiano (AV), arrestato 45enne
Era ai domiciliari per rapina e irreperibile, ora in carcere ad Avellino
I Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno tratto in arresto un 45enne di origine georgiana, in esecuzione di un provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria.
L’uomo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per il reato di “rapina impropria”, si era reso irreperibile nel corso di un controllo effettuato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Baiano.
Dopo gli accertamenti e la segnalazione inviata alla competente autorità, i Carabinieri hanno tradotto l’uomo presso la Casa Circondariale di Avellino.