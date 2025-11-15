23enne trevigiano denunciato dai Carabinieri di Forino (AV)

I Carabinieri della Stazione di Forino hanno denunciato alla competente Autorità giudiziaria un 23enne della provincia di Treviso Brescia per “truffa”.

Nella circostanza, un uomo del posto, dovendo acquistare un’autobetoniera, è stato attratto da un’offerta pubblicata sul “marketplace” di Facebook, effettuando il pagamento di 12.000 euro.

Ricevuta la somma pattuita, il proponente non ha consegnato l’autocarro e si è reso irreperibile.

Attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare il venditore che, alla luce delle evidenze emerse, è stato deferito in stato di libertà per il reato di truffa.

Si ricordano ancora una volta gli utili consigli diffusi con l’iniziativa “Difenditi dalle truffe”, del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. È importante saper riconoscere le situazioni più a rischio e, di conseguenza, i comportamenti da assumere, diffidando sempre degli acquisti oltremodo convenienti, trattandosi verosimilmente di una truffa o di prodotti di provenienza illecita.