Dal 25 novembre al 5 dicembre lavori sulla nuova AV Napoli-Bari

Dalle ore 00:01 del 25 novembre alle ore 04:00 del 5 dicembre 2025 la circolazione ferroviaria subirà variazioni d’orario o cancellazioni per lavori di potenziamento infrastrutturale programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) connessi al nuovo itinerario della nuova linea AV/AC Napoli-Bari.

INTERCITY

In alcuni giorni il treno Intercity Notte 798 della relazione Salerno-Torino segue il percorso via Aversa e subisce modifiche di orario con anticipi nelle stazioni di Salerno e Napoli.

REGIONALE

I treni del Regionale di Trenitalia delle relazioni Napoli – Cancello – Caserta, Napoli – Vairano/Cassino e Napoli – Roma (via Caserta) subiranno modifiche di orario, variazioni di percorso e/o cancellazioni totali o parziali tra le stazioni di Napoli, Cancello e Caserta.

MOBILITÀ TRAMITE REGIONALE

Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Regionale ha previsto corse con bus sulla tratta Napoli – Cancello e tra Caserta e Villa Literno in coincidenza dei treni da e per Roma. Laddove previsto il servizio con corsa bus, è possibile un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale, i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.

VIAGGIARE INFORMATI

È possibile consultare la sezione “Infomobilità” su sito e app Trenitalia, chiamare il call center gratuito 800 89 20 21 e rivolgersi al personale di stazione. I viaggiatori saranno anche informati tramite sms, e-mail e notifiche su app. I clienti del Regionale possono ricevere sms ed e-mail grazie al biglietto digitale acquistabile anche in tutte le biglietterie di stazione. Inoltre, è possibile attivare, tramite App Trenitalia, le notifiche Smart Caring. A questo link è consultabile la campagna SCEGLI DI VIAGGIARE INFORMATO