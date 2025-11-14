Storie, poesie e letture collettive per riflettere sulla cultura e la pace

L’associazione culturale l’Artefatta, presieduta dalla professoressa Carmina Esposito, mercoledì prossimo 19 novembre ospiterà il poeta e scrittore Enrico Fagnano, che terrà nella biblioteca comunale di Afragola (via Firenze, 33) un reading dal titolo “Il giorno senza le ore-racconti e poesie”.

L’appuntamento è per le ore 17.00. Sono previsti i saluti iniziali del sindaco, Antonio Pannone, e della responsabile del Servizio Cultura e Istruzione, Maria Grazia Cancello. La manifestazione si concluderà con una lettura collettiva dei poeti presenti, che faranno sentire la loro voce contro tutte le guerre.

Enrico Fagnano è presidente dell’associazione culturale “La parola abitata”, è dirigente della Biennale di Palermo, presieduta dalla giornalista e critico d’arte Chiara Fici, ed è tra i curatori del Corso di Cultura Identitaria di “Sud e Civiltà”. Inoltre è membro del direttivo di Officina Mediterranea ed è responsabile della collana editoriale ‘I sedicesimi’.