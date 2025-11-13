L’Associazione “Il Castello” rinnova l’appuntamento con gastronomia tipica, vino, musica e convivialità

L’Associazione “Il Castello” a Terranova di Arpaise, presieduta dal concittadino Renato Rossi, ha in programma la “Festa del Vino Novello e dei Prodotti Tipici Locali”, giunta all’ottava edizione, si svolgerà presso la “Casa del Pellegrino” Domenica 16 Novembre con inizio alle ore 12.30.

La “Festa del Vino Novello e dei Prodotti Tipici Locali” di Terranova di Arpaise è un evento molto atteso e partecipato ogni anno, l’Associazione il Castello con l’organizzazione di questa festa mira alla valorizzazione e alla conoscenza del territorio di Arpaise e dei suoi prodotti tipici locali, tra cui castagne, salumi, vini, olio e formaggi.

I presenti potranno degustare un ricco menù con i prodotti tipici locali, a partire dall’antipasto all’italiana con salumi e formaggi locali, per poi passare a due primi piatti, a base di penne alla puttanesca e gnocchi di patate con friarielli, speck e provola, ai secondi con scannatura di maiale con papaccelle e patate, piselli e tartare di cipolla rossa di tropea, infine chiude il ricco e succulento menù, il dolce di zia Amalia.

Per arricchire il divertimento della giornata, l’intrattenimento musicale sarà a cura di Paolo Live Pianobar e Antonio Sax.

L’Associazione Il Castello vi aspetta anche quest’anno, al tradizionale appuntamento, per vivere una domenica in allegria, degustando i piatti tipici locali e divertendosi con buona musica nello spirito di fraternità e condivisione, nello stare insieme tra diverse comunità e realtà locali.

Prenotazione obbligatoria al numero 3475086977