Rafforzata la vicinanza ai cittadini nei centri urbani e rurali

Cinque nuovi carabinieri assegnati ai reparti del territorio irpino sono stati accolti oggi nella sede del Comando Provinciale dell’Arma. I militari, entrati in servizio in provincia di Avellino al termine del periodo formativo presso le Scuole Allievi dell’Arma, sono stati ricevuti dal Comandante Provinciale, Colonnello Angelo Zito.

Il Comandante, nel dare ufficialmente il benvenuto ai nuovi giunti, ha rivolto loro “gli auguri per un proficuo lavoro, ribadendo l’importanza della costante vicinanza ai cittadini e del quotidiano impegno a tutela della collettività”. I militari, destinati a potenziare i presìdi territoriali e a garantire un più efficace controllo del territorio, saranno così ripartiti alle Stazioni di Baiano, Montella, Morra De Sanctis, Lioni e Zungoli.

L’arrivo dei nuovi carabinieri consentirà di rafforzare ulteriormente la presenza dell’Arma sul territorio, in particolare nei centri urbani e nelle aree rurali della provincia, a beneficio della sicurezza dei cittadini e della prossimità ai bisogni delle comunità locali.

Il momento di benvenuto è stato arricchito dalla presenza degli Ufficiali Comandanti delle Compagnie e dei rispettivi Comandanti di Stazione da cui dipenderanno i militari neo giunti. Le Stazioni dei Carabinieri, cuore pulsante della presenza dell’Arma sul territorio, non rappresentano solo un baluardo per la tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica ma anche un punto di riferimento cruciale per garantire prossimità e sostegno alla popolazione locale.