Ue, nasce lo Scudo europeo per la democrazia
Presentata anche la strategia per rafforzare la società civile
La Commissione ha presentato oggi lo scudo europeo per la democrazia, che definisce una serie di misure concrete per rafforzare, proteggere e promuovere democrazie forti e resilienti in tutta l’UE. Uno spazio civico aperto è al centro delle nostre democrazie ed è per questo che la Commissione ha presentato anche una strategia dell’UE per la società civile volta a rafforzare l’impegno, la protezione e il sostegno alle organizzazioni della società civile che svolgono un ruolo essenziale nelle nostre società. Entrambe le iniziative erano state delineate negli orientamenti politici e nel discorso sullo stato dell’Unione di quest’anno della Presidente von der Leyen.
Lo scudo europeo per la democrazia e la strategia dell’UE per la società civile presentano misure volte a proteggere i pilastri fondamentali dei nostri sistemi democratici: libertà dei cittadini, elezioni libere e regolari, media liberi e indipendenti, una società civile dinamica e istituzioni democratiche forti.
La Presidente von der Leyen ha dichiarato: “La democrazia è il fondamento della nostra libertà, prosperità e sicurezza. Lo scudo europeo per la democrazia rafforzerà gli elementi fondamentali che consentono ai cittadini di vivere quotidianamente i nostri valori democratici condivisi: libertà di parola, media indipendenti, istituzioni resilienti e una società civile dinamica. Questa è la forza dell’Europa e noi dobbiamo aumentare la nostra capacità collettiva di proteggerla in ogni momento.“
Maggiori informazioni sono disponibili nel comunicato stampa e nelle schede informative (scudo per la democrazia e strategia per la società civile).
Una conferenza stampa con la Vicepresidente esecutiva Virkkunen e il Commissario McGrath è su EBS.