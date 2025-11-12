Salerno, #Fuorifestival

Il 16 novembre alla Pinacoteca Provinciale Armando Vetrano presenta “A domanda rispondo”

Secondo appuntamento di novembre per il #Fuorifestival di Salerno Letteratura. Il 16 novembre alle 18, negli spazi della Pinacoteca Provinciale di via Mercanti, il protagonista sarà Armando Vertorano, autore di A domanda rispondo – Divertimenti e ambasce di un autore di quiz (Nottetempo, 2025). In dialogo con lui ci sarà la giornalista Francesca Salemme.

IL LIBRO. Sono tantissimi gli italiani che ogni giorno, davanti al televisore, seguono e si cimentano nei quiz. Molti di loro si interrogano pure sul lavoro di chi li crea. Cosa significa scrivere per un quiz televisivo? Quali sono le domande che funzionano e come vengono trovate? Con Vertorano scopriremo che “lo spettatore da casa non sempre ne è apertamente consapevole, ma ogni gioco è una forma di racconto. Se un telequiz fosse un film, le domande sarebbero la sua sceneggiatura”. A domanda rispondo è un’esplorazione del legame invisibile che unisce chi domanda, chi risponde e chi guarda, un viaggio dietro le quinte che svela i segreti di un genere tanto amato quanto longevo e capace di rinnovarsi.

L’AUTORE. Armando Vertorano è nato a Nocera Inferiore nel 1980. È autore televisivo, sceneggiatore, scrittore. In tv ha lavorato prima come redattore e poi come autore per numerosi quiz, tra cui Avanti un altro!, Caduta libera e L’Eredità, e per varietà di prima serata come Scherzi a parte, Music e Top Dieci. Scrive recensioni e articoli di approfondimento culturale per diverse testate online ed è attivo nei podcast Cover the Top e Se telefonando.