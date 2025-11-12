Una giornata di sport e solidarietà per la ricerca

Caposele si prepara a vivere una giornata che resterà nel cuore. Perché ogni partita giocata per aiutare è una vittoria che vale doppio.

Domenica, il campo sportivo di Caposele ospiterà una giornata di sport e solidarietà che vedrà protagonisti i giovanissimi delle scuola calcio locali, i giovani della prima categoria di Caposele ed altre scuole calcio irpine, uniti in una sfida che vale molto più di un gol. Non sarà una semplice partita. Sarà una comunità unita, un grido di speranza, un gesto che parte dai più piccoli per arrivare lontano.

L’intero ricavato dell’evento sarà devoluto in beneficenza per progetti di sostegno, ricerca e sensibilizzazione contro i tumori. “Questa partita è il simbolo di una comunità che non si arrende, che sceglie di lottare insieme,” affermano gli organizzatori.

Sarà una festa di colori, emozioni e impegno. I bambini correranno con il cuore, i grandi giocheranno con l’anima. Perché quando lo sport incontra la solidarietà, ogni passaggio diventa un messaggio, ogni tiro una promessa: quella credere e sperare di debellare malattie devastanti.

A cura dell’associazione Un albero per tutti, ASD Real Caposele, GS Caposele, le associazioni di Caposele. Patrociniato dal Comune di Caposele.