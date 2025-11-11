Napoli, un percorso di Cultura Inclusiva

Presentazione del progetto con laboratori, teatro e danza interculturale

Aggiunto da Redazione il 11 novembre 2025.
Tags della Galleria CULTURA, PRIMO PIANO

Sarà la monumentale Chiesa di Santa Maria Donnaromita del centro storico di Napoli (in vico Donnaromita) ad ospitare – giovedì 13 novembre 2025 dalle 9.30 - la presentazione ufficiale del progetto Cultura Inclusiva: combattere le disuguaglianze attraverso la partecipazione culturale.

Nel corso della giornata-evento verranno diffuse e promosse le attività laboratoriali che sono parte del progetto, che intende promuovere la riduzione delle disuguaglianze e la promozione di relazioni culturali ed intergenerazionali nelle Municipalità 1, 2, 5, 7 e 8 di Napoli. Alla presentazione di giovedì 13 novembre sono stati invitati Presidenti, Consiglieri e Assessori delle cinque Municipalità napoletane coinvolte.

Nel corso dell’evento di presentazione, sarà possibile ‘immergersi’ in una esperienza a cura dell’associazione Naposole: il “Taccuino Itinerante” è, infatti, una experience di gruppo pensata come un percorso di riflessione, di ascolto e condivisione. I partecipanti si muoveranno tra i diversi spazi della Chiesa di Donnaromita, portando con sé un taccuino su cui annotare pensieri, emozioni, preghiere o domande che emergono lungo il cammino. Ogni tappa inviterà a fermarsi, osservare e meditare su un tema (come il silenzio, la luce, la comunità o la memoria) in un ideale dialogo tra esperienze personali e collettive. Questa attività unisce arte, spiritualità e introspezione, trasformando la chiesa in uno spazio vivo di incontro e scrittura interiore.

Sarà, inoltre, prevista una performance teatrale a cura dell’associazione culturale Teatrando, per la regia di Carlo Valastro: il celebre atto unico di Eduardo De Filippo intitolato “Pericolosamente” vedrà protagonisti i giovani attori Giuseppe Moggia, Carmela di Paola, Manuela De Rosa e Antonio Arena.

L’evento culminerà con una live dance a cura dell’associazione Lankitalia: le ragazze della comunità eseguiranno, infatti, una danza tradizionale dello Sri Lanka, con i loro costumi tipici.

Il Progetto “Cultura inclusiva: combattere le disuguaglianze attraverso la partecipazione culturale” è stato presentato dalla Fondazione Città Nuova ETS in partenariato con l’Associazione Arrevutammoce ODV, l’Associazione Idee in circolazione APS, l’Associazione Lankitalia APS, l’Associazione Culturale Naposole APS e l’Associazione Teatrando APS in risposta al Bando pubblico della Regione Campania per la promozione e il sostegno di iniziative e progetti di rilevanza locale in favore di organizzazioni di volontariato (OdV), di Associazioni di Promozione Sociale (APS) e di Fondazioni ETS/Onlus, approvato con il D.D. n. 240 del 15/03/2023.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Source: www.irpinia24.it