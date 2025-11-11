Tiger consulting rinnova con la Scandone Avellino

L’ASD Felice Scandone Avellino è lieta di annunciare il rinnovo della collaborazione con Tiger Consulting, azienda irpina specializzata in consulenza informatica e organizzativa aziendale. L’azienda irpina affianca le imprese nell’innovazione digitale e nella riorganizzazione dei processi per massimizzare l’efficienza operativa.

Una partnership, così, che si consolida anno dopo anno, unendo sport, innovazione e territorio. Tiger Consulting conferma così il proprio sostegno al progetto biancoverde, condividendo con noi valori come spirito di squadra, crescita e appartenenza.

Queste le parole di Massimo Losco, CEO di Tiger Consulting, che ha espresso grande soddisfazione per questa rinnovata partnership: “Sosteniamo questi colori, patrimonio sportivo e sociale di questa città. Mai come in questo momento, è fondamentale appoggiare iniziative che possano avvicinare e coinvolgere le nuove generazioni, trasmettendo i giusti valori sportivi e, soprattutto, quelli umani. Lo scorso anno, la promozione è sfuggita per un solo punto. Credo che il miglioramento continuo sia fondamentale in ogni ambito: nella crescita personale, nel business e nello sport. Questo definisce il nostro obiettivo minimo e non negoziabile per la stagione in corso, un punto in più in finale.”

Un ringraziamento speciale a Massimo Losco e a tutto il team Tiger Consulting per la fiducia e la passione con cui continuano a camminare al nostro fianco.