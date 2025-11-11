I giovedì della lettura
Presentazione del volume “Il demone dell’incompiuto”
Giovedì 13 novembre prossimo, alle ore 16:30, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna libraria dell’Archivio di Stato di Avellino “I giovedì della lettura”.
In tale occasione si presenterà il volume Il demone dell’incompiuto, di Mirella Napodano.
L’evento sarà introdotto da Lorenzo Terzi, direttore dell’Archivio di Stato di Avellino.
Interverranno: Giovanni Sasso, Presidente della Società Filosofica Italiana – Sezione di Avellino, e Luigi Anzalone, filosofo e scrittore.
L’ingresso è libero.
