I giovedì della lettura

Presentazione del volume “Il demone dell’incompiuto”

Aggiunto da Redazione il 11 novembre 2025.
Tags della Galleria CULTURA, PRIMO PIANO
libroGiovedì 13 novembre prossimo, alle ore 16:30, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna libraria dell’Archivio di Stato di Avellino “I giovedì della lettura”.
 
In tale occasione si presenterà il volume Il demone dell’incompiuto, di Mirella Napodano.
L’evento sarà introdotto da Lorenzo Terzi, direttore dell’Archivio di Stato di Avellino.
Interverranno: Giovanni Sasso, Presidente della Società Filosofica Italiana – Sezione di Avellino, e Luigi Anzalone, filosofo e scrittore.
L’ingresso è libero.
 
 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Source: www.irpinia24.it