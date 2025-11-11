Screening e visite gratuite per la prevenzione del diabete

Si celebrerà il 14 novembre la Giornata Mondiale del Diabete. Per l’occasione l’Asl di Avellino ha promosso uno screening diabetologico e visite gratuite destinate alle persone che presentano fattori di rischio, come familiarità, sovrappeso, ipertensione o sindrome metabolica.

La grande diffusione del diabete – oltre il 6% della popolazione secondo l’ISTAT con un trend in progressivo aumento – e la complessità della gestione del paziente, che necessita di un approccio multidisciplinare e una presa in carico globale, rendono necessario promuovere le attività di prevenzione per individuare precocemente la malattia e prevenirne le complicanze. I pazienti potranno accedere gratuitamente allo screening diabetologico senza prenotazione, preferibilmente a digiuno, nelle seguenti strutture:

Centro Anti Diabete Lioni –Viale del Parco

Orario 8.00/14.00 – Screening diabetologico (stick glicemico ed emoglobina glicosilata)

Orario 8.00/14.00 – Visita Oculistica con Fondo oculare

Orario 8.00/14.00 – Visita Nutrizionale con esame impedenziometrico

Centro Anti Diabete Montoro – Piazza Municipio

Orario 9.00/16.00 – Screening diabetologico (stick glicemico ed emoglobina glicosilata)

Orario 9.00/12.00 – Visita Cardiologica

Orario 9.00/14.00 – Visita Oculistica con Fondo oculare

Unità mobile dell’ASL in collaborazione con la Croce rossa

Piazza Municipio – Ariano Irpino

Orario 9.00/13.00 – Screening diabetologico (stick glicemico, emoglobina glicosilata, profilo lipidico)

Orario 9.00/12.00 – Visita Oculistica con Fondo oculare

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete verranno illuminati di blu l’Ospedale di Ariano Irpino, i CAD di Montoro e di Lioni al fine di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e cura del diabete.