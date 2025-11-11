Giornata mondiale del diabete

Screening e visite gratuite per la prevenzione del diabete

Aggiunto da Redazione il 11 novembre 2025.
Tags della Galleria PRIMO PIANO, SALUTE

Giornata Mondiale Diabete 14 novemrbe 2025Si celebrerà il 14 novembre la Giornata Mondiale del Diabete. Per l’occasione l’Asl di Avellino ha promosso uno screening diabetologico e visite gratuite destinate alle persone che presentano fattori di rischio, come familiarità, sovrappeso, ipertensione o sindrome metabolica.  

La grande diffusione del diabete – oltre il 6% della popolazione secondo l’ISTAT con un trend in progressivo aumento – e la complessità della gestione del paziente, che necessita di un approccio multidisciplinare e una presa in carico globale, rendono necessario promuovere le attività di prevenzione per individuare precocemente la malattia e prevenirne le complicanze. I pazienti potranno accedere gratuitamente allo screening diabetologico senza prenotazione, preferibilmente a digiuno, nelle seguenti strutture:

  • Centro Anti Diabete Lioni –Viale del Parco

Orario 8.00/14.00 – Screening diabetologico (stick glicemico ed emoglobina glicosilata)                                                                                                                                                   

Orario 8.00/14.00 – Visita Oculistica con Fondo oculare

Orario 8.00/14.00 – Visita Nutrizionale con esame impedenziometrico

  • Centro Anti Diabete Montoro – Piazza Municipio

Orario 9.00/16.00 – Screening diabetologico (stick glicemico ed emoglobina glicosilata)

Orario 9.00/12.00 – Visita Cardiologica     

Orario 9.00/14.00 – Visita Oculistica con Fondo oculare

  • Unità mobile dell’ASL in collaborazione con la Croce rossa

Piazza Municipio – Ariano Irpino

 Orario 9.00/13.00 – Screening diabetologico (stick glicemico, emoglobina glicosilata, profilo lipidico)

 Orario 9.00/12.00 – Visita Oculistica con Fondo oculare

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete verranno illuminati di blu l’Ospedale di Ariano Irpino, i CAD di Montoro e di Lioni al fine di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e cura del diabete.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Source: www.irpinia24.it