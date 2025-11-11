Seminario a Foggia il 17 novembre su bandi e incentivi PNRR

Si terrà il prossimo 17 novembre, a partire dalle 9.00, il Seminario “Funding pubblico per le imprese. Principali bandi per la Finanza Agevolata” a cura del Prof. Claudio Nigro, docente presso l’Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Economia, Management e Territorio, del corso magistrale Innovazione Digitale e Comunicazione.

Ad intervenire, in rappresentanza della Eurofinance, azienda leader in Finanza Agevolata dal 1960, la Dott.ssa Elisabetta De Cesare, Istruttore Senior Eurofinance, che illustrerà i principali incentivi attivi, facenti capo ai finanziamenti agevolati di Stato, oltre che le tante opportunità di sviluppo offerte dai Fondi PNRR 2021-2026. Un’importante opportunità di crescita e formazione offerta ai laureandi a cui è rivolto il seminario, al fine di consolidare e ampliare ancor più il loro percorso di studi.

L’azienda salernitana Eurofinance, leader in Finanza Agevolata dal 1960, è stata selezionata, per il 4° anno consecutivo, come eccellenza in ambito di Finanza Agevolata 4.0, attraverso un dossier promosso dal quotidiano nazionale La Repubblica, per aver apportato un benessere diffuso in termini di crescita condivisa, autoimpiego e autoimprenditorialità, contribuendo a rilanciare il comparto dell’imprenditoria nazionale. Il Gruppo Eurofinance, basato su una corretta visione macroeconomica, con metodi e procedure digitalizzate nell’unica piattaforma di finanza accreditata ODCEC, EurOracle, ad oggi ha finanziato oltre 8000 imprese, godendo del 98% di successi finanziari, con 1.5 miliardi di euro in investimenti strategici per la valorizzazione e lo sviluppo dei territori locali e oltre 1000 studi commerciali collegati in tutta Italia.

“Questo fine anno 2025 rappresenta un momento strategico in termini di risorse finanziarie stanziate. Dall’ultima cabina di regia ministeriale risultano recuperati dal PNRR 10 mld destinati alle imprese su territorio nazionale per: rafforzamento transizione 4.0; incentivi automatici e semiautomatici alle imprese; transizione ecologica ed innovazione; finanziamento bandi entry level; financial agreement cdp Invitalia fino al 2029. Resta pertanto prioritario riuscire ad accedere agli incentivi messi al servizio dei cittadini da parte della finanza agevolata di Stato, entro fine anno al fine di assicurarsi una copertura finanziaria certa in termini di risorse” sottolinea il Dott. P. Angelo Cicalese, Presidente del Team Eurofinance e COMITEC – Comitato Nazionale Tecnico per l’Autoimpiego.

Il seminario è aperto al pubblico attraverso accesso richiesto con qr-code.