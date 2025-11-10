Trenitalia potenzia i treni per Luci d’Artista

Dal 15 novembre 18 corse extra nei weekend verso Salerno

image001Corse straordinarie in occasione della manifestazione natalizia Luci d’artista 2025-2026, in programma a Salerno dal 15 novembre 2025 al 6 gennaio 2026

 Regionale di Trenitalia, in accordo con Regione Campania e Comune di Salerno, ha previsto più treni regionali e metropolitani tutti i weekend e i giorni 5 e 6 gennaio 2026 per favorire un migliore afflusso e deflusso del pubblico e garantire collegamenti più agevoli verso il capoluogo.

 Complessivamente saranno 18 le corse in più per un totale di circa 11 mila posti al giorno: 10 corse aggiuntive sulla linea metropolitana Salerno – Arechi, 3 sulla tratta Salerno – Napoli Campi Flegrei e 5 sulla tratta Salerno – Caserta.

 Inoltre, come già sperimentato con successo negli anni precedenti, saranno incrementati i posti a bordo dei collegamenti metropolitani Salerno – Arechi nella fascia pomeridiana con oltre 5mila posti aggiuntivi.

Sarà consentito l’accesso a bordo esclusivamente ai possessori di regolare titolo di viaggio, che dovrà essere esibito al personale di Assistenza. In collaborazione con la Security e con la Polfer, i passeggeri saranno indirizzati verso le banchine corrette per i treni in partenza.

Si consiglia di raggiungere per tempo la stazione di Salerno, in considerazione del prevedibile maggiore afflusso di pubblico e delle operazioni di controllo ai varchi.

I canali di acquisto Trenitalia sono aggiornati. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.trenitalia.com, sull’App Trenitalia, oltre che presso le biglietterie e le self-service delle stazioni ferroviarie.

