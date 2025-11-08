Un servizio essenziale torna a disposizione della comunità

L’Amministrazione Comunale di Lacedonia è lieta di annunciare alla cittadinanza la riapertura del Centro Prelievi, che avverrà mercoledì 12 novembre alle ore 10:00, presso i locali di Vico De Sanctis, nell’ex sede del giudice di pace.

Dopo un periodo di chiusura, il servizio torna finalmente operativo offrendo un punto di riferimento sanitario non solo per i cittadini di Lacedonia, ma anche per i comuni limitrofi.

Il Centro Prelievi sarà aperto ogni mercoledì dalle ore 8:00 alle 14:00.

Le analisi cliniche di laboratorio potranno essere effettuate dalle 8:00 alle 11:00.

I referti saranno disponibili per il ritiro dalle 11:00 alle 14:00.

“La riapertura di questo servizio rappresenta un risultato importante per la nostra comunità,” – dichiara il Sindaco Antonio Di Conza – “un passo concreto verso il potenziamento dei servizi sanitari di prossimità, che risponde ai bisogni quotidiani dei cittadini e contribuisce a rafforzare il legame tra istituzioni e territorio.”

Sulla stessa linea, il consigliere comunale con delega alla sanità e ai servizi sociali, Filippo Caggiano, sottolinea l’importanza di continuare a investire nella rete dei servizi alla persona: “Il nostro obiettivo – spiega il consigliere Caggiano – è quello di rafforzare sempre di più la rete dei servizi sanitari e sociali, in particolare nelle aree interne. L’Amministrazione Comunale di Lacedonia ha ottenuto un finanziamento destinato al potenziamento dei servizi di assistenza domiciliare per gli anziani e al miglioramento complessivo dell’offerta di prestazioni e beni legati alla salute e alle grandi cronicità che interessano le fasce più fragili della popolazione attraverso la tele medicina, la tele assistenza e il tele soccorso.”

L’Amministrazione Comunale desidera esprimere un sentito ringraziamento all’Azienda Sanitaria Locale (ASL) per la collaborazione e il supporto che hanno reso possibile questo traguardo. La sinergia tra Comune e ASL conferma la volontà condivisa di costruire una rete istituzionale sempre più solida, capace di garantire servizi efficienti e a misura di cittadino.