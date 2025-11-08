Il “De Luca” di Avellino promuove un convegno per riflettere sull’impatto umano, sociale ed educativo dell’Intelligenza Artificiale

L’ISISS “De Luca” di Avellino, con il patrocinio della Provincia di Avellino, promuove il convegno “AI: omologazione o diversità?”, in programma il 12 novembre 2025 alle ore 10:30 presso la Sala “De Maria” dell’ex Carcere Borbonico di L’ISISS “DeLuca” di Avellino.

L’incontro intende approfondire come l’Intelligenza Artificiale stia trasformando non solo le modalità di apprendimento, comunicazione e lavoro, ma anche dimensioni più profonde dell’esperienza umana quali emotività, identità, relazioni e sviluppo sociale. In particolare, il convegno si rivolge al mondo della scuola e ai giovani, chiamati oggi a formarsi e crescere in un contesto in cui la tecnologia non è solo strumento ma ambiente, linguaggio e spazio di relazione.

A introdurre i lavori saranno:

• Fiorella Pagliuca, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino

•Maria Rosaria Siciliano, Dirigente Scolastico dell’ISISS “De Luca” e psicopedagogista

che sottolineeranno la necessità di educare non solo alla competenza digitale, ma a una cultura critica, consapevole ed etica dell’uso dell’Al.

Il Panel degli Esperti

Intelligenza Emotiva, Sociale e Artificiale

Dott. Maurizio Falcone

Medico psichiatra e psicoterapeuta, didatta della Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva

Il dott. Falcone analizzerà le dinamiche psicologiche e relazionali che caratterizzano la crescita degli adolescenti e che oggi si intrecciano con l’uso costante di dispositivi digitali e piattaforme AI. L’intervento metterà in luce:

• c o m e l’Al modella la percezione di sé e dell’altro,

• la relazionetra “identità online” e sviluppo emotivo,

• il rischio di omologazione dei comportamenti indotto dagli algoritmi,

• e la possibilità, al contrario, di utilizzare l’AI come strumento di potenziamento delle competenze emotive e sociali, se usata con consapevolezza.

AI come Fenomeno Sociale: Potere, Relazioni, Controllo

Alessandro Turchi

Sociologo, giornalista e imprenditore

Turchi proporrà una lettura sociale dell’Intelligenza Artificiale come fattore strutturante della vita collettiva. Il suo contributo affronterà:

• la costruzione delle emozioni c o m e fenomeni sociali econdivisi, le disuguaglianze prodotte dai bias algoritmici,

• le disuguaglianze prodotte dai bias algoritmici,

• la concentrazione del potere nelle grandi piattaforme digitali,

• icambiamenti nel rapporto tra lavoro e identità,

• le nuove forme di sorvealianza econdizionamento nei comportamenti di massa.

• L’intervento inviterà a interrogarsi su chi decide gli s t a n d a r ddella normalità e della differenza nell’era digitale.

Le Competenze Umane nell’Era dell’Al

Andrea Fantucchio

Divulgatore e formatore esperto di AI generativa

Fantucchio approfondirà quali capacità diventeranno decisive nel futuro m o n d o del lavoro e nei contesti formativi. La riflessione riguarderà:

• l’importanza del pensiero critico nell’interpretare e interrogare i sistemiAl,

• la creatività comecapacità di formulare domande nuove e non automatizzabili,

• la visione interdisciplinare come competenza strategica,

• l’empatia e l’ascolto come competenze essenziali per comprendere bisogni e relazioni umane.

• Sarà evidenziato come la vera differenza non risieda nell’usodell’Al, ma nel modo in cui l’essere umano sceglie di orientarla.

Il convegno sarà moderatoda Riccardo Cannavale, giornalista de I Mattino.

L’evento è aperto a studenti, docenti, genitori, professionisti e cittadini interessati a comprendere le trasformazioni culturali che l’Al porta con sé.