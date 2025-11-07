Prevenzione, sostenibilità e tutela dei cittadini nella gestione dei rifiuti

Il candidato al Consiglio regionale nella circoscrizione di Caserta annuncia la sua adesione alla dichiarazione d’intenti del Movimento Basta Impianti.

«Ho deciso di aderire alla dichiarazione d’intenti del Movimento Basta Impianti perché credo che oggi serva una svolta netta nel modo in cui la Regione affronta la questione ambientale».

Così Aldo Simonelli, candidato al Consiglio regionale con il Movimento 5 Stelle nella circoscrizione della provincia di Caserta, che annuncia la sua adesione al documento promosso dal Movimento Basta Impianti.

Simonelli sottolinea come «le nostre comunità, soprattutto quelle dell’Agro Caleno e di determinate zone della provincia di Caserta, vivano da decenni in una condizione di pressione ambientale insostenibile. È il risultato di una politica che ha preferito costruire impianti anziché bonificare, autorizzare invece di pianificare».

Per il candidato pentastellato, aderire all’iniziativa significa «chiedere trasparenza nelle procedure, pianificazione partecipata, investimenti veri nella riduzione dei rifiuti, nella raccolta differenziata e nelle bonifiche dei siti contaminati. Significa anche applicare la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha riconosciuto la violazione dei diritti fondamentali dei cittadini campani».

«I nostri sforzi – conclude Simonelli – saranno rivolti a costruire una Regione che scelga la strada della prevenzione, della giustizia ambientale e della responsabilità istituzionale. Dire basta impianti oggi vuol dire pretendere una Campania che rispetti la propria gente e costruisca un futuro sano e possibile».