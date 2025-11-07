Presentazione del libro di Paolo Saggese alla Festa della Castagna

Sabato 8 novembre 2025 – ore 16:30. Villa De Marco – Montella (AV). Il Comune di Montella, nell’ambito della 41ª edizione della Festa della Castagna di Montella I.G.P., ospita la presentazione del volume “Favole esopiche di un asino sapiente” di Paolo Saggese, edito da Il Terebinto Edizioni.

L’evento sarà un viaggio nella saggezza popolare irpina, nelle storie contadine e negli insegnamenti morali che attraversano secoli e generazioni, raccontati con l’ironia e la delicatezza che contraddistinguono la scrittura di Saggese.

Dialogheranno con l’autore:

Maria Pia Tavoletto, Rossella Tempesta, Patrizia Granato e Anna Dello Buono.

Favole esopiche di un asino sapiente è un’opera che intreccia memoria e impegno civile, restituendo voce agli umili e agli esclusi, a partire dal simbolo più mite e paziente del mondo contadino: l’asino.

Attraverso le sue favole, Saggese costruisce un ponte tra il mito antico di Esopo e Fedro e la realtà morale del Mezzogiorno, offrendo una riflessione profonda su giustizia, dignità e riscatto.

L’incontro, inserito nel programma culturale della Festa della Castagna, sarà anche un omaggio alla cultura come radice e riscatto del territorio irpino, e alla parola che resiste, semplice e luminosa come un racconto popolare attorno al fuoco.

Favole esopiche di un asino sapiente di Paolo Saggese