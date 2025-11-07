Incontro su voto e partecipazione
Riflessione e confronto sul valore civico e la responsabilità nel voto
In vista delle prossime elezioni regionali, la Consulta delle Aggregazioni Laicali della Diocesi di Avellino promuove un momento di confronto e approfondimento sul valore della partecipazione civica e del voto, a partire dal recente messaggio dei Vescovi della Campania.
L’incontro, dal titolo “Partecipare non è un gesto opzionale”, si terrà mercoledì 12 novembre 2025 alle ore 18:30 presso il Polo Giovani di Avellino.
Dopo i saluti introduttivi di Paola Pericolo, Segretaria della Consulta delle Aggregazioni Laicali della Diocesi di Avellino, interverrà S.E. Mons. Antonio Di Donna, Presidente della Conferenza Episcopale Campana, che offrirà una riflessione sui contenuti e sugli orientamenti proposti dall’episcopato regionale.
A moderare l’incontro sarà Nicola La Sala dell’Istituto Bachelet dell’Azione Cattolica Italiana.
Le conclusioni saranno affidate a Don Pasquale Iannuzzo, Vicario Generale della Diocesi di Avellino.
L’appuntamento rappresenta un’occasione significativa per richiamare il senso di responsabilità personale e collettiva nell’esercizio del voto, inteso non semplicemente come diritto, ma come espressione concreta di partecipazione alla vita della comunità e alla costruzione del bene comune.
La cittadinanza è invitata a partecipare.