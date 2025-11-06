Rinnovata la partnership per la stagione 2025/2026

La Scandone Avellino è orgogliosa di annunciare il rinnovo della partnership con BESTEFA S.r.l., storica azienda irpina guidata dalla famiglia Iapicca e punto di riferimento nazionale nel settore della prefabbricazione in cemento armato vibrato. Fondata nel 1965 con il primo stabilimento a Calore di Mirabella Eclano (AV), da oltre 55 anni, BESTEFA rappresenta una realtà solida e dinamica, capace di coniugare tradizione e innovazione, portando avanti con orgoglio il nome dell’Irpinia nel panorama nazionale.

Queste le parole di Massimo Iapicca, CEO dell’azienda: “Siamo soddisfatti di annunciare il rinnovo della partnership con la Scandone Avellino anche per la stagione sportiva 2025/2026. Questo binomio continua a crescere ed è alimentato dalla passione per il basket, dalla dedizione e dal lavoro di squadra. Insieme siamo pronti a vivere un’altra stagione di emozioni, canestri e grandi obiettivi comuni”.

Il rinnovo della partnership con BESTEFA conferma la volontà della Scandone Avellino di valorizzare le eccellenze imprenditoriali del territorio, rafforzando un legame profondo tra sport, impresa e comunità.