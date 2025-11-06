Ricette, storie e produttori protagonisti della nuova Mappa del Gusto presentata a Vallesaccarda (AV)

Borsellino, ospiterà la manifestazione per la presentazione della “Mappa del Gusto della Baronia”. Il progetto prevede la presentazione dei ristoranti e produttori di enogastronomia tipica prescelti dai discenti di progettazione turistica O.M.C.T.I. e inseriti nella mappa degli undici comuni della Baronia: Carife, Castel Baronia, Flumeri, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Scampitella, Trevico, Vallata, Vallesaccarda, Villanova del Battista e Zungoli.

Nell’ambito della manifestazione ci sarà un laboratorio esperienziale con le donne invitate dei comuni coinvolti, per la presentazione pratica di 11 ricette della tradizione del territorio.

L’evento sarà gratuito e aperto a tutti, organizzato dall’APS Agorà di Vallesaccarda (associazione di promozione sociale impegnata nello sviluppo sostenibile e nella valorizzazione culturale del territorio irpino), con la partecipazione del Comune e della Pro Loco di Vallesaccarda, da un’idea della docente e consulente Nuovi Turismi Fernanda Ruggiero, in collaborazione con i corsisti: Armando Lo Russo, Beatrice Di Stasio, Dalila Bellezza, Desirè Del Vecchio, Eva Lo Russo, Gerardina Lo Russo, Lidia Stefania Turtoi, Marilin Capobianco, Marianna Di Francesco e Vincenzo Funambolo.

L’iniziativa è stata candidata e selezionata dal festival nazionale “L’Eredità delle Donne”, evento che

si terrà dal 21 al 25 novembre a Firenze e in tutta Italia. Un Festival dedicato all’empowerment femminile e che valorizza il contributo delle donne italiane nella cultura, nella società e nello sviluppo delle nuove generazioni.

L’evento irpino, progettato durante il corso O.M.C.T.I, nasce anche con l’intento di far incontrare le donne del territorio per un momento di confronto e crescita personale e intende valorizzare la cucina irpina della Baronia attraverso la voce e le mani delle donne che racconteranno le loro storie gastronomiche accompagnate da detti e proverbi per la valorizzazione del patrimonio immateriale del territorio.