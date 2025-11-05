Verifica al Centro di Raccolta di Avellino

Controlli sulla documentazione abilitativa della De Vizia Transfer S.p.A.

Aggiunto da Redazione il 5 novembre 2025.
Tags della Galleria Avellino, DAI COMUNI, PRIMO PIANO

comune di avellinoSi comunica che è in corso un’attività di verifica dello stato dei luoghi dell’area adibita a  Centro di Raccolta Provvisorio sita nel Comune di Avellino in Via Pianodardine s.n.c , nella materiale disponibilità della De Vizia Transfer S.p.A.

Tanto si è reso necessario a seguito dell’Ordinanza Sindacale n.562/2024, che ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. n. 152/2006 , ha validità 18 mesi .

Pertanto gli uffici incaricati hanno avviato una doverosa e opportuna indagine conoscitiva al fine di verificare la documentazione abilitativa necessaria per lo svolgimento del servizio di raccolta.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Source: www.irpinia24.it