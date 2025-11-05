La magia del Natale illumina Angri (SA) città d’Arte

Dal 15 novembre al 28 dicembre, Angri si trasforma nella città della magia e delle meraviglie natalizie. Torna Magic Castle 2025, l’evento che ogni anno accende il cuore del centro storico e del Castello Doria con un’atmosfera unica fatta di luci, musica e sorrisi.

Promosso dal Comune di Angri – Città d’Arte, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale e organizzato con la partecipazione gratuita di CM Advisor, insieme al coinvolgimento di scuole, associazioni locali e partner privati, che insieme daranno vita a un percorso emozionale capace di unire tradizione, creatività e divertimento.

“Magic Castle è un appuntamento che quest’anno regalerà forti emozioni a tutti i partecipanti – dichiara l’assessore alla cultura Mariagiovanna Falcone – Unisce la tradizione natalizia alla valorizzazione dei nostri luoghi storici e offre a famiglie e bambini momenti di autentica condivisione.

Quest’anno, grazie alla sinergia tra istituzioni, scuole, associazioni e partner privati, l’edizione sarà ancora più magica, inclusiva e luminosa.”

Dal 15 novembre al 28 dicembre, Piazza Doria e la Villa Comunale ospiteranno un villaggio natalizio da fiaba, che sarà aperto ogni sabato e domenica, con un ricco programma di spettacoli, esibizioni e animazione per tutte le età.

I visitatori potranno passeggiare tra le casette dei mercatini di Natale, degustare le proposte dell’area street food, ammirare la ruota panoramica e divertirsi sulla pista di pattinaggio su ghiaccio.

Le giostre e le attrazioni per bambini saranno attive tutti i giorni, rendendo l’esperienza magica e accessibile a chiunque voglia immergersi nello spirito del Natale. Novità di questa edizione è il Trenino della Magia, un tour suggestivo che accompagnerà i visitatori alla scoperta del centro storico e delle vie più caratteristiche della città, regalando scorci incantati e momenti di pura meraviglia.

Dal 1° al 24 dicembre, il Castello Doria di Angri aprirà le sue porte a grandi e piccini per accogliere il Castello di Babbo Natale.

L’ingresso sarà gratuito per tutti, per consentire a ogni famiglia di vivere un’esperienza indimenticabile. Due piani di pura magia ospiteranno i laboratori degli elfi, le aree gaming, il cinema natalizio, installazioni interattive e il prestigioso Salone dei Doria del 1300, dove Babbo Natale accoglierà i bambini per raccogliere i loro desideri. Non mancherà il Presepe immersivo, un’installazione moderna e suggestiva che unisce innovazione e tradizione, offrendo un modo nuovo di vivere il racconto della Natività.

L’evento rappresenta un’occasione preziosa per promuovere il territorio, grazie anche alla possibilità di estendere l’esperienza con tour organizzati nelle vicine località di Pompei, Napoli, Salerno e la Costiera Amalfitana.