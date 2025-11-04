“Serve una riflessione sulla sicurezza sul lavoro”

La Vicepresidente del Senato esprime cordoglio per la morte di Octay Stroici

"La morte di Octay Stroici, operaio di 66 anni rimasto intrappolato per undici ore sotto le macerie del crollo alla Torre dei Conti, è una tragedia che colpisce profondamente e che impone una riflessione seria e urgente." così la Vicepresidente del Senato Mariolina Castellone (M5S).

“A un’età in cui avrebbe dovuto godersi il meritato riposo della pensione, Octay Stroici stava ancora lavorando. È rimasto sotto le macerie per oltre undici ore, fino a quando i soccorritori, che hanno operato con straordinario coraggio e dedizione, in condizioni di estremo pericolo, sono riusciti a liberarlo. Purtroppo, era già in arresto cardiocircolatorio. Undici ore di agonia che non possono lasciarci indifferenti. Dietro ogni tragedia sul lavoro ci sono vite, famiglie, responsabilità e un Paese che deve fare di più per garantire sicurezza, dignità e tutela a chi lavora. Alla famiglia di Octay Stroici e ai suoi cari va la mia più sincera vicinanza.”