Storia, cultura e gastronomia napoletana al Teatro Sardone di Altavilla Irpina (AV)

Con il patrocinio del Comune di Altavilla Irpina e sotto la Direzione artistica del Maestro Rino Villani, l’Associazione “Artesia” presenta il secondo appuntamento del ricco cartellone del Teatro “Sardone” .

Domenica 9 Novembre il sipario si alzerà alle ore 19.00 per far assistere a “Nisciuno nasce ‘mparato. Conversando di storia, cultura, lingua e gastronomia napoletana ” .

Uno spettacolo di e con Amedeo Colella, la musica del “maestro di posteggia” Francesco Cuomo e la partecipazione di Elena Vittoria.

Amedeo Colella saggista e umorista di grande notorietà, si è reso protagonista di una fortunata rubrica televisiva, trasportandola anche sul WEB, diventando un vero cult, e dando vita anche a diverse pubblicazioni sul tema, dove si esaltano le peculiarità e le eccellenze del costume di vita napoletano in una chiave molto comunicativa e coinvolgente senza mai sottrarre nulla ai suoi interessanti aspetti antropologici e culturali.

Il prezzo al botteghino è sempre di soli 10 euro e si possono effettuare prenotazioni telefonando alla biglietteria al numero 347 85 78 727 .