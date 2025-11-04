Avella (AV) protagonista di "Avventure tra le pagine"

Avella partecipa alla maratona nazionale “Avventure tra le pagine – Leggiamo al museo”, promossa da Kid Pass e dedicata a bambini, ragazzi e famiglie in tutta Italia. L’iniziativa, giunta alla sua settima edizione, trasforma i musei italiani in spazi di lettura e di incontro, per promuovere la cultura come esperienza condivisa e accessibile a tutti.

Il Museo MIA di Avella ospiterà tre giornate di apprendimento creativo e partecipativo, con letture, attività laboratoriali e momenti di confronto ispirati al tema della crescita e del rispetto.

La giornata di venerdì 15 novembre sarà interamente dedicata ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Mons. Pasquale Guerriero”, protagonisti di letture e riflessioni sui valori dell’etica e della responsabilità. Le letture teatrali, tratte dai libri “Ero un bullo” di Andrea Franzoso e “Il Fantasma del Colosseo” di Geronimo Stilton, saranno interpretate da un attore professionista, offrendo un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Un ringraziamento particolare va alla Mondadori Point di Avella per la collaborazione nella promozione dei testi e nella diffusione del progetto sul territorio.

La manifestazione si concluderà domenica 16 novembre con la consegna degli Attestati di Lettore Esploratore e con un invito all’esplorazione delle bellezze archeologiche di Avella, dall’Anfiteatro romano alle Tombe romane, per un fine settimana all’insegna della cultura e della scoperta.

“Siamo orgogliosi che Avella faccia parte di un’iniziativa di respiro nazionale che valorizza la lettura e i nostri luoghi della cultura” – dichiara il Sindaco Vincenzo Biancardi – “Avventure tra le pagine unisce i bambini e le famiglie italiane attraverso la magia dei libri e delle storie, offrendo ai più giovani l’opportunità di imparare divertendosi, in un contesto ricco di storia e di valori civici.”