L’uomo è stato fermato al termine di un’indagine condotta dai militari dell’Arma

Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti, disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino.

In tale contesto, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno tratto in arresto in flagranza un 41enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

I fatti si sono svolti nello scorso week end nel capoluogo: la pattuglia dell’Aliquota Radiomobile era impegnata in un normale servizio di controllo del territorio quando, sulla strada non è passata inosservata un’auto sospetta condotta dal predetto.

L’anomalo atteggiamento manifestato dall’automobilista ha indotto i militari dell’Arma ad approfondire le verifiche e, all’esito dell’immediata perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di 5kg di hashish, suddivisi in panetti da 100gr e 470 euro in contanti, probabile provento dell’illecita attività di spaccio.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e il 41enne, d’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, dopo le formalità di rito, è stato dichiarato in arresto e associato alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino.

L’operazione conferma l’impegno dei Carabinieri nel monitoraggio del territorio e nella lotta allo spaccio, garantendo sicurezza e legalità.