Il veicolo è stato spento dai Vigili del Fuoco e l'area messa in sicurezza

Intorno alle ore 13:00 di oggi, martedì 4 novembre, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli–Canosa, al km 38,450 in direzione Bari, per un incendio che ha coinvolto un’autovettura in transito.

A bordo del veicolo si trovavano tre persone, provenienti da Napoli e dirette a Benevento, che fortunatamente sono riuscite ad abbandonare l’auto in tempo, riportando soltanto un comprensibile spavento.

La squadra dei Vigili del Fuoco, giunta sul posto con un’APS (Autopompaserbatoio), ha provveduto all’estinzione delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area. Presenti sul luogo dell’intervento anche la Polizia Stradale e il servizio di assistenza autostradale per la gestione della viabilità e le operazioni di ripristino.